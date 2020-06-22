مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في درعا السورية

أكد مصدر أمني سوري، أن عبوة ناسفة انفجرت في حي الكاشف بمدينة درعا، ما أسفر عن مقتل مدني وحدوث أضرار مادية في المكان وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر مصدر في قيادة شرطة درعاأن "عبوة ناسفة كبيرة زرعها إرهابيون انفجرت قرب مدرسة المحطة الأولى في حي الكاشف ما تسبب بمقتل مدني وحدوث أضرار مادية كبيرة".
واستهدف المسلحون أمس السبت، حافلة كان على متنها عشرات الجنود من الجيش السوري بعبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب البلاد.
وأشار مصدر عسكري، إلى أن "الحادث وقع على الطريق الواصل بين بلدتي كحيل والسهوة في ريف درعا الشرقي وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى".
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