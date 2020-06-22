الخرطوم : لم نيأس من الاتفاق حول سد النهضة

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن السودان لم ييأس من التوصل لاتفاق حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، مشيرا إلى أن المفاوضات هي أنجع السبل للتفاهم.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن الجانب السوداني بذل مجهودا بـ"إخلاص"، مضيفا أن السودان لجأ إلى أن

يرفع الأمر لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية على مستوى وزراء المياه، والتي قال إنها تحتاج لقرار سياسي.

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وجدد عباس تمسك السودان بالتوقيع على اتفاق كشرط أساسي قبل البدء في ملء السد، وذلك

لضمان سلامة وتشغيل سد الروصيرص في السودان، مؤكدا أن بلاده متحسبة لكل السيناريوهات لضمان حقوقها.

من جهته أشار رئيس الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة عن الجانب السوداني، صالح حمد، إلى أن المفاوضات توصلت لتفاهمات حول 90 إلى 95% من الجوانب الفنية، متضمنة ملء وتشغيل السد وسلامة وأمان جسم السد، مع التركيز على تأمين سلامة وأمان سد الروصيرص أثناء تشغيل السد الإثيوبي.