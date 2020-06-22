أول تعليق رسمي سوداني على الهجوم الإثيوبي

في أول تعليق رسمي من السلطات السودانية، أكد والي ولاية القضارف نصر الدين عبدالقيوم، صد الجيش السوداني هجومًا إثيوبيًا في "اشتباكات محدودة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال عبدالقيوم في حديث لصحيفة "السوداني" مساء الأحد، إن ما جرى في معسكر الأنفال عبارة عن اشتباكاتمحدودة بين القوات الإثيوبية والجيش السوداني بدأت عند الساعة الرابعة عصرًا.
وأشار إلى أن القوات الإثيوبية درجت على المناوشات سنويا عند كل بداية للموسم الزراعي، وأنه لا توجد خسائر في صفوف الجيش عدا إصابةخفيفة لجندي واحد.
ولفت إلى أن معسكر الأنفال يقع شرق العطبراوي ويتميز بموقع هام لذلك تسعى القوات الإثيوبية للسيطرة عليه.
وأفادت مصادر عسكرية سودانية في وقت سابق من الأحد، بتعرض معسكر الأنفال السوداني في ولاية القضارف لقصف مدفعي أسفر عن إصابة جندي ووقوع أضرار مادية، في ثاني تصعيد عسكري على الحدود بين الطرفين خلال أقل من شهر.
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