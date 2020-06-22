قوات الوفاق تعلن القبض على 18 مصريًا في صبراتة

أعلنت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إلقاء القبض على 18 مصريًا، وادعت إنهمأفراد في "مجموعة خارجة عن القانون" يحملون الجنسية المصرية.
وأضافت، أن العملية أسفرت عن القبض على 18 مصريًا "يعملون بشكل غير قانوني".
وتابعت: "تقررت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أشد العقوبات التي يستحقونها قبل ترحيلهم لمصر.
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