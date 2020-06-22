كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تحظر استيراد أغذية أمريكية وتغلق مصنع لـ "بيبسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم الأحد، غلق مصنع تابع لشركة "بيبسي" في مقاطعة بكين، وأوضحت أنه اجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" عبر مواد غذائية، التي قد تتسبب في نقل العدوى.

وقالت المديرية العامة للجمارك إنه سوف يتم "تعليق مؤقت" لاستيراد الدجاج المثلج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في أحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين، وفق ما نقلت رويترز.

وفي المنحى نفسه، أمرت السلطات شركة "بيبسيكو" الأمريكية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين، بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين، وتقول السلطات إن مصدرها هو سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصًا على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

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