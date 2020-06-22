كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في فلسطين إلى 1028 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن رصد 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1028. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا بلغت 1028 حالة، بينها 429 حالة ناشطة، و5 وفيات، و594 حالات شفاء، موضحة أنه "تم إجراء 270 فحصا للمواطنين العائدين من مصر ستصدر نتائجها في الساعات القادمة".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.