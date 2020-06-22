كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موريتانيا تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت موريتانيا، اليوم الأحد، 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2984 حالة.

وقال مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود: إنه "تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1960 تحليلًا مخبريًا"، لافتًا النظر إلى أنه سُجلت 115 حالة شفاء ليصبح عدد المتعافين من الوباء 811 حالة، مضيفاً "وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 111 حالة".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.