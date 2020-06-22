كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمغرب بدأ من 25 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة المغربية، اليوم الأحد، بدأ استئناف الرحلات الجوية الداخلية داخل البلاد اعتبارا من الـ25 من شهر يونيو الحالي.

وقالت الحكومة المغربية، حسب ما جاء عن وكالة الأنباء الرسمية: "ستخفف من إجراءات الإغلاق لقطاع الخدمات والنقل المحلي ابتداء من يوم 24 يونيو"، مضيفة أن "السفر المحلي سيستأنف بما في ذلك الرحلات الجوية والسكك الحديدية".

من جهته، أعلن وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة أمس السبت، استئناف الرحلات الداخلية للطيران والقطارات والحافلات ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وأشار اعمارة إلى أن "التنقل بين مدن "المنطقة 1" سيكون بشكل عادي دون تدابير استثنائية، بينما التنقل من "المنطقة 2" يتطلب شروطا"، لم يذكرها.

وأضاف، أن "الحركة استؤنفت من وإلى البواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,005 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,786 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.