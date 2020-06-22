شباب الصحفيين المصريين يوجهون أربع رسائل إلى الدكتورة المصرية "شيرين غالب" 

الإثنين 22 يونيو 2020

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين أربع رسائل إلي الدكتورة المصرية شيرين غالب نقيب اطباء القاهرة، مؤكدة الجبهة علي ان الاسئله تضمنت هناك حيرة في أذهان المواطنين المصريين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء بمصري من خلال شیرین غالب.. لا يا دكتورة راجعي نفسك .. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك و مش هايفضلك غير الحسرة" .



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: السؤال الثاني "شیرین غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان" .

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أضاف طوالة "لا يا دكتورة شيرين مش وقت شو إعلامي بتاع إنتخابات لسه بدري عليها إنتى كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي.

ووجهت الجبهة سؤال ثالث.. نغمة الكلام بتاعك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعة الإخوان وقطر وتركيا ".

ووجهت الجبهة سؤال رابع ..هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل إنتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن.