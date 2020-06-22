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شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوماً حاداً على المصرية "شيرين غالب " والان مع التفاصيل
الإثنين 22 يونيو 2020
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا على الدكتورة المصرية شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، لضلوعها بتنفيذ أجندة تهدف إلى تفاقم أزمة كورونا وإجهاض جهود الدولة المصرية لإنقاذ حياة المواطنين من الكارثة العالمية القاتلة.
وقال عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، ما الذي المصرية دفع شيرين غالب لتنفيذ مخططات الإخوان الرامية لتحريض الأطباء على ترك العمل بالمستشفيات الحكومية المصرية والعمل بالمستشفيات الخاصة..سؤال حائر في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء من خلال شيرين غالب.
وتابع الرواد: "يا دكتورة راجعي نفسك.. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها.. وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك ومش هايفضلك غير الحسرة".
واستطرد رواد السوشيال ميديا: "شيرين غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان"، مضيفين: "يا دكتورة مش وقت شو إعلامي بتاع انتخابان لسه بدري عليها.. إنتي كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي هي نغمة الكلام بتاعتك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعت الإخوان وقطر وتركيا".
واختتم رواد السوشيال ميديا كلامهم: "هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل انتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن؟؟".
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