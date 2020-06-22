شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن نقل كافة الرحلات إلى الصالة رقم 1 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:06 صباحًا, 22 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج “مبادرة عودة آمنة” ورحلات الوافدين المغادرة (مبادرة عودة) إلى (الصالة رقم 1)، وذلك اعتباراً من اليوم الأثنين.

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