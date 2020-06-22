شكرا لقرائتكم خبر عن معدل انتشار كورونا بألمانيا يقفز إلى 2.88 والان نبدء بالتفاصيل

قال السلطات الصحية بألمانيا إن معدل انتشار فيروس كورونا قفز إلى 2.88 أمس الأحد، ارتفاعا من 1.79 أول أمس، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.

وتعزز الزيادة احتمال تجديد القيود في أكبر اقتصاد بأوروبا وذلك في ضربة لبلد يُنظر له على نطاق واسع باعتباره نموذجا للنجاح في كبح انتشار الفيروس وإبقاء عدد الوفيات منخفضا نسبيا.

ويعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 أن كل 100 مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين. ولاحتواء المرض تدريجيا ينبغي أن يبقى المعدل أقل من واحد.

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وشهد معدل الانتشار زيادة حادة مقارنة بيوم الجمعة حين سجل 1.06.

وفضلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإبقاء على إجراءات العزل العام لفترة أطول لكنها خففت القيود تدريجيا في الأسابيع الأخيرة عقب ضغوط من بعض السياسيين بهدف إعادة تشغيل الاقتصاد.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882.