الارشيف / اخبار العالم

 تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تقرر تأجيل الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لمدة 24 ساعة فقط، ليعقد بعد غد الثلاثاء بدلا من يوم غد الاثنين، وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتصلة بعقد الاجتماع الوزاري.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الطارئ سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر، الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا