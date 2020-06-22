شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تقرر تأجيل الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لمدة 24 ساعة فقط، ليعقد بعد غد الثلاثاء بدلا من يوم غد الاثنين، وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتصلة بعقد الاجتماع الوزاري.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الطارئ سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر، الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.