شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الطارئ سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر، الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.
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