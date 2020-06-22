نادي الشرطة يعلق انشطته ثلاثة ايام حداداً على رحيل احمد راضي

وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. تنعى الهيأة الادارية لنادي الشرطة وملاكاتها التدريبية والادارية والرياضية وجماهيرها فقيد العراق والرياضة العراقية النجم الكروي الراحل ((أحمد راضي)) وتعزي عائلته ومحبيه والشعب العراقي والوسط الرياضي على وجه الخصوص".اضاف النادي "بهذه المناسبة الأليمة تعلن ادارة نادينا تعليق كافة أنشطتها والحداد العام لمدة ثلاثة أيام حداداً على روح الفقيد.. إنا لله وانا اليه راجعون".

ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.