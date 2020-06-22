إنتر ميلان يتخطى سمبدوريا ويتمسك بآمال التتويج بالكالتشيو

2020-06-21 | 23:59
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تمسك إنتر بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الصعب بهدفين إلى هدف على ضيفه سامبدوريا، الأحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25 للمسابقة.
وارتفع رصيد إنتر إلى 57 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر) قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة، في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز الـ16، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.
وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 33، وأشعل سامبدوريا المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه النرويجي مورتن ثورسبي هدفا للضيوف في الدقيقة 53.
ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان لإنتر، الذي خسر أمام لاتسيو ويوفنتوس في مباراتيه الماضيتين بالبطولة، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 33، وأشعل سامبدوريا المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه النرويجي مورتن ثورسبي هدفا للضيوف في الدقيقة 53.
ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان لإنتر، الذي خسر أمام لاتسيو ويوفنتوس في مباراتيه الماضيتين بالبطولة، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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