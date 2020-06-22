جزائية راموس وكتف بنزيما ترفعان ريال مدريد لصدارة الليجا

رياضة 2020-06-21 | 23:53 6,314 مشاهدة استعاد فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن كسب مواجهته أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف واحد، الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ30.



وعلى ملعب أنويتا، استضاف سوسييدا الاقاء الذي واصل خلاله مدريد تألقه، وحقق الانتصار الصمين الذي جاء سعياً له، إذ افتتح سيرجيو راموس قائد الفريق التسجيل من ركلة جزاء (50)، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من ترك بصمته مجدداً بهدف آخر عزز تقدم فريقه (70)، ثم قلص ريال سوسييداد الفارق بهدف ميكيل مورينو (83).

واستثمر بذلك الملكي تعثر غريمة برشلونة بأفضل صورة، حينما تعادل مع إشبيلية في افتتاح الجولة، حيث رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متساويا مع الكاتالوني الذي هبط إلى المركز الثاني، بينما تصدر الميرينجي بفضل المواجهات المباشرة، حيث تعادلا ذهاباً، وفاز فريق زيدان إياباً، فيما تجمد رصيد المضيف عند 47 نقطة في المركز السادس.وعلى ملعب أنويتا، استضاف سوسييدا الاقاء الذي واصل خلاله مدريد تألقه، وحقق الانتصار الصمين الذي جاء سعياً له، إذ افتتح سيرجيو راموس قائد الفريق التسجيل من ركلة جزاء (50)، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من ترك بصمته مجدداً بهدف آخر عزز تقدم فريقه (70)، ثم قلص ريال سوسييداد الفارق بهدف ميكيل مورينو (83).

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