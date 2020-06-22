شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين إلي نقيب أطباء القاهره: راجعي نفسك..عمر الإخوان ما نفعت حد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: السؤال الثاني "شیرین غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان" .

أضاف طوالة "لا يا دكتورة شيرين مش وقت شو إعلامي بتاع إنتخابات لسه بدري عليها إنتى كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي.

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ووجهت الجبهة سؤال ثالث.. نغمة الكلام بتاعك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعة الإخوان وقطر وتركيا ".

ووجهت الجبهة سؤال رابع ..هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل إنتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن.