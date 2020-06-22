- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. "الوفاق" تعتقل 19 مصريا في صبراتة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعد أيام من وصول العمال المصريون الذين تم تعذيبهم على يد ميليشيات حكومة الوفاق في مصراته، إلى القاهرة، اعتقلت كتائب الوفاق اليوم الأحد، 19 عاملا مصريا في مدينة صبراتة الليبية، وفقا للعربية.
هذا وكانت السلطات المصرية قد تدخلت الأسبوع الماضي، لتحرير العمال والإفراج عنهم وإعادتهم الخميس الماضي، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد. ووصل 23 مصريا كانوا محتجزين في الأراضي الليبية على متن 4 حافلات تحت حماية الجيش الليبي إلى منفذ السلوم البري في مصر بحسب مصادر "العربية".
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن الاثنين الماضي، أن "تعذيب العمالة المصرية تم في مقر ميليشيا الحزم التابعة للوفاق في مصراتة". وقال إن "الجيش الليبي حدد مكان تصوير تعذيب العمالة المصرية".
وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرّض لها العمال المصريون، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "الوفاق" تعتقل 19 مصريا في صبراتة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.