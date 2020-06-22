عاجل.. "الوفاق" تعتقل 19 مصريا في صبراتة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد أيام من وصول العمال المصريون الذين تم تعذيبهم على يد ميليشيات حكومة الوفاق في مصراته، إلى القاهرة، اعتقلت كتائب الوفاق اليوم الأحد، 19 عاملا مصريا في مدينة صبراتة الليبية، وفقا للعربية.



هذا وكانت السلطات المصرية قد تدخلت الأسبوع الماضي، لتحرير العمال والإفراج عنهم وإعادتهم الخميس الماضي، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد. ووصل 23 مصريا كانوا محتجزين في الأراضي الليبية على متن 4 حافلات تحت حماية الجيش الليبي إلى منفذ السلوم البري في مصر بحسب مصادر "العربية".

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن الاثنين الماضي، أن "تعذيب العمالة المصرية تم في مقر ميليشيا الحزم التابعة للوفاق في مصراتة". وقال إن "الجيش الليبي حدد مكان تصوير تعذيب العمالة المصرية".

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرّض لها العمال المصريون، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة.