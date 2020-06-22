رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجهون رسالة غاضبة إلى نقيب الأطباء المصري ونقيبة أطباء القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هجومًا حادًا ووجهوا رسالة غاضبة إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء المصري، والدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة.



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وتساءل رواد السوشيال: لماذا تحرضان الأطباء على ترك العمل بالمستشفيات الحكومية المصرية، والذهاب للمستشفيات الخاصة؟ هل لأن الأخيرة تفتح أبوابها لكما؟ ولماذا تحرضان الطبيبات السيدات على الغياب عن العمل؟

وقال رواد السوشيال، إن نقيبة أطباء القاهرة تتواصل مع الوكالات المناوئة، للتشكيك في قدرات الدولة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح أن حسين خيري، وشيرين غالب يطالبان بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، لصالح بعض الأقارب والمحبين.