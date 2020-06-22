إصابات كورونا تسجل 9 ملايين حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت في الساعة 11:30 مساء الأحد 21 يونيو 2020 بتوقيت الإمارات إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» الـ 9 ملايين إصابة حول العالم، منها 3.7 ملايين حالة نشطة و54 ألف حالة حرجة، بينما سجلت حالات الشفاء عالميا 4.8 ملايين حالة بنسبة 53% في الوقت الذي سجلت فيه حالات الوفاة 468 ألف وفاة على مستوى العالم، , وفقا للعين.



وبحسب مؤشر «وورلد ميتر» العالمي، الذي يرصد إصابات فيروس كورنا المستجد حول العالم، فقد بلغت الإصابات الجديدة للفيروس ليوم الأحد 94 ألفا و41 إصابة، و2323 حالة وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 15 ألفا و142 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 2.34 ملايين إصابة و124 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 122 ألف وفاة، و975 ألف حالة شفاء، بينما سجلت البرازيل التي تحتل المركز الثاني في عدد الإصابات مليون و73 ألف إصابة، وأكثر من 50 ألف وفاة وشفاء 546 ألف حالة حتى الآن.

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وتأتي في الترتيب الثالث من حيث عدد الإصابات روسيا 584 ألف إصابة، يليها الهند 426 ألف إصابة، ثم بريطانيا، 304 آلاف إصابة، واسبانيا 293 ألف إصابة، وبيرو 251 ألف صابة.

وبحسب المؤشر تجاوزت حتى الآن 20 دولة حول العالم إصابات الصين التي استقرت عند 83 ألفا و378 إصابة، حيث تخطتها مؤخرا كل من قطر 87 ألف إصابة وجنوب أفريقيا 97 ألف إصابة، وكندا 101 ألف إصابة، وبنجلاديش 112 ألف إصابة، والمملكة العربية السعودية 157 ألف إصابة.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول إقليم شرق المتوسط، الذي يضم 19 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان، سجلت أمس الأحد 10 ألفا و354 إصابة جديدة ليرتفع عدد إصابات الإقليم إلى 907 ألفا و757 إصابة، كما سجلت 258 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي في دول الإقليم إلى 20 ألف و333 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء في دول إقليم شرق المتوسط إلى 553 ألف حالة تعافٍ بنسبة 60% تقريبا من إجمالي الإصابات.