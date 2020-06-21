الأوقاف تعلن بعد غد الثلاثاء فاتح ذي القعدة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية سيكون بعد غد الثلاثاء. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية بعد مغرب اليوم الأحد فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

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