وزير الصحة يعتذر عن الحضور للبرلمان “لظروف صحية”

في ظل ظهور أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا محليا، وتسجيلها 700 إصابة في أيام معدودة، لن يمثل وزير الصحة، خالد آبت الطالب، غدا الإثنين، أمام البرلمان، كما كان مقررا.

وقالت مصادر برلمانية لـ”اليوم 24″، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ الفرق التي كان من المبرمج أن توجه أسئلتها لوزير الصحة في جلسة الغد، بأن الوزير يعتذر عن الحضور لظروف صحية.

الوزير، كان من المنتظر أن يمثل غدا أمام مجلس النواب، إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والطاقة والمعادن، للإجابة على سبعة أسئلة.

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وكانت جهة الرباط سلا القنيطرة قد عرفت انفجارا في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، خلال هذا الأسبوع، بسبب بؤرة مهنية، ووجهت انتقادات شديدة لتعاطي عدد من القطاعات الحكومية مع الأزمة، من ضمنها قطاع الصحة.

الوزير، كان من المرتقب أن يتحدث غدا عن سلة الخدمات الصحية خاصة في التخصصات الطبية والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية، بعد أزمة كورونا، وخطة الوزارة للاستجابة السريعة للحالات المستعجلة، وتوسيع قاعدة العلاجات الطبية، خاصة بالمناطق القروية والنائية.