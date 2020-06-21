يسقط_الاحتلال | حملة فلسطينية إلكترونيّة تعبّر عن الرفض لمخطط الضم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت مجموعة نشطاء من قطاع غزّة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونيّة ضد مخطط الضم الاستيطاني لأراض من الضفة الغربيّة، ورافق الحملة وسم "#يسقط_الاحتلال".

ولقيت الحملة تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت كميّة التغريدات والمنشورات إلى حد الآلاف.

وكتب الشاب الفلسطيني محمد قريقع من قطاع غزّة الذي يعبر عن نفسه من خلال حسابه بمقولة "ناجٍ من ثلاث حروب" أنه :"رغم مرور هذه السنوات الطوال على الحرب والنكسة، إلا أن تداعياتها ما تزال مستمرة، حيث تستمر إسرائيل في احتلالها لفلسطين، ومرتفعات الجولان السورية، رغم صدور قرارات دولية عن مجلس الأمن، تطالبها بالانسحاب منها. #يسقط_الاحتلال".

وقال مركز الشباب الإعلامي في قطاع غزّة إن "الاحتلال سيسقط على صخرة صمود الشعب الفلسطيني #يسقط_الاحتلال".

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وكتبت الشابة الفلسطينية ياسمين ماجد من خلال حسابها في موقع "تويتر" أن "التهديدات الكلامية لم يعد لها مكان مقابل الإجراءات المتسارعة من الجانب الإسرائيلي، لذلك علينا جميعًا أن نخرج للشوارع وننتفض في وجه الاحتلال قبل تنفيذ قرار الضم الجائر. #يسقط_الاحتلال".

وكتب خالد خطاب عبر حسابه في موقع "تويتر" أن "الجيش الإسرائيلي بدأ في تكثيف استعداداته لعملية الضم، ندعو جميع الأحرار إلى صد عدوان الاحتلال ومناصرة الشعب الفلسطيني. #يسقط_الاحتلال".

وكتب المهندس الفلسطيني أنس إبراهيم من خلال تغريدة في حسابه في موقع "تويتر" أن "فلسطين معين العزة، وينبوع الكرامة، ومورد الصفاء، مشت عليها أقدام الأنبياء، وروت أرضها دماء الشهداء، سيكتب التاريخ صمود أطفالها ونسائها قبل رجالها، وسنرى بأعيننا قريبا كيف #يسقط_الاحتلال".