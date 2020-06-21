شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 434 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 169 حالة، منها 32 حالة تحت العناية، في حين أن 5250 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات الذي بلغ 5282 حالة قائمة.
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