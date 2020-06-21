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البحرين تسجل 434 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 7379 أمس، أظهرت تسجيل 434 حالة إصابة جديدة منها 273 حالة لعمالة وافدة، و 158 حالة لمخالطين و 3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 629 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 16419.

وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 169 حالة، منها 32 حالة تحت العناية، في حين أن 5250 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات الذي بلغ 5282 حالة قائمة.

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