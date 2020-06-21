شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العالم: 8.81 مليون إصابة و464 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
كما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 464883 وفاة.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بمليوني و255 ألفا و119 إصابة و119 ألفا و719 وفاة. وحلت البرازيل ثانيا بمليون و32 ألفا و913 إصابة و49 ألفا و976 وفاة.
وفي المركز الثالث جاءت روسيا ثم الهند ثم المملكة المتحدة وبعدها كل من بيرو وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في العالم: 8.81 مليون إصابة و464 ألف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.