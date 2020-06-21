شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل السياح الأجانب بدءًا من 7 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

قالت إمارة دبي التي يعتمد اقتصادها على السياحة وتجارة التجزئة إنها ستبدأ في استقبال السياح والزائرين بدءا من السابع من يوليو، فيما ستسمح للمقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من الإمارة بالعودة بدءا من يوم اليوم الاثنين، وذلك في خطوة جديدة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أمس الأحد، إنه يتعين على القادمين تقديم شهادات تثبت خضوعهم حديثا للكشف عن فيروس كورونا وخلوهم من الفيروس أو الخضوع لفحوص لدى وصولهم إلى مطارات دبي.

وأضاف البيان أنه سيسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءا من الثلاثاء 23 يونيو.

وقال المكتب الإعلامي في البيان إن هذه الخطوة جاءت "تيسيرا على الراغبين في السفر سواء قدوما أو للمغادرة لوجهة خارجية ممن تأثرت خطوط سفرهم بسبب تعليق رحلات الطيران حول العالم وإغلاق أغلب دوله مطاراتها في وجه حركة الطيران الدولي".

وأشار البيان إلى أن القادم إلى دبي عبر مطاراتها يجب عليه استيفاء اشتراطات الدخول إلى الدولة مع إلزامية حصوله على تأمين صحي دولي، والخضوع لقياس درجة الحرارة من خلال الماسحات الحرارية، وإبراز ما يثبت خلوه من الفيروس عند الوصول إلى مطارات دبي.