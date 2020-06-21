شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات بكورونا في فرنسا ترفع الإجمالي إلى 29 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
كما تم تسجيل 284 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 160377.
وتحل فرنسا المركز الخامس عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا رغم تراجع معدل الوفيات بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين مما سمح للبلاد بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.
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