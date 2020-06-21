شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» مصر: 87 وفاة جديدة و1475 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، أنه تم رصد 1475 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 55233 حالة.
وقال مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إصابة هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات.
وكان مئات الآلاف من طلاب شهادة الثانوية العامة بدأوا اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية كبيرة.
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