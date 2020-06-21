شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعتزم إنهاء برنامج «الحالمين» للهجرة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء برنامج "الحالمين" للهجرة الذي يحمي مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال وذلك خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال وولف لشبكة (إن.بي.سي) إن إدارة ترامب تعتبر البرنامج غير قانوني مضيفا أن المحكمة العليا لا تختلف معه. وكانت المحكمة أصدرت يوم الخميس الماضي حكما يمنع ترامب من إنهاء البرنامج.

وأضاف: "لم يتضمن قرار (القضاة) في أي جزء منه ما يشير إلى أن البرنامج قانوني. هم ببساطة لم يعجبهم الحيثيات والإجراءات التي استخدمناها".

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وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس جهود ترامب لإلغاء البرنامج الذي أصدره سلفه باراك أوباما ويحمي ما يقرب من 649 ألف مهاجر من الترحيل.

وقال ترامب أمس السبت، إن إدارته ستعيد تقديم خطط لإلغاء البرنامج لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال وولف لشبكة (سي.بي.إس) إن الإدارة ستستمر في تجديد تأشيرات الدخول للأشخاص الذين يشملهم البرنامج لكنها ستبحث عن طريقة لإنهائه بشكل دائم.