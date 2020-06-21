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نادي القوة الجوية يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل احمد راضي

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2020-06-21 | 23:24

نادي القوة الجوية يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل احمد راضي

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أعلنت ادارة نادي القوة الجوية، الحداد ثلاثة أيام على وفاة اسطورة الكرة العراقية احمد راضي.
وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته ب‍فيروس "كوفيد 19".

وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح المرحوم احمد راضي".


ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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