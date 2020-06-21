نادي القوة الجوية يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل احمد راضي

وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته ب‍فيروس كورونا "كوفيد 19".

وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح المرحوم احمد راضي".



ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.