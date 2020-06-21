'صوت الملاعب' يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة احمد راضي

رياضة 2020-06-21 | 22:36 3,348 مشاهدة قرر فريق عمل برنامج "صوت الملاعب"، اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة النجم الدولي السابق احمد راضي. وستكون حلقاتنا هذا الاسبوع مخصصة لاستقبال كلمات المعزين والمستذكرين لذكرى الراحل احمد راضي، بعدما وافته المنية صباح اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا وقرر مقدم البرنامج الإعلامي طه أبو رغيف، ان تكون الحلقات مخصصة بالكامل للنجم الراحل وبفقرات مختلفة من اتصالات وتقارير وسيرة ذاتية، فضلاً عن عرض اهداف راضي.



"صوت الملاعب" برنامج يعرض من الاحد الى الأربعاء على قناة السومرية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد. "صوت الملاعب" برنامج يعرض من الاحد الى الأربعاء على قناة السومرية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد.

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