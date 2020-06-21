2020-06-21 | 22:16
المصدر:
7,876 مشاهدة
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هاشتاك #احمد_راضي تصدر ترند قطر والاردن بحوالي 55 الف تغريدة، كما ظهر اسم الكابتن الراحل في ترند المملكة العربية السعودية ب99 الف تغريدة".
واشار المركز الى "تصدر نفس الهاشتاك ترند العراق صباحا باكثر من 100 الف تغريدة، ليظهر بعد ذلك هاشتاك اخر هو #احمد_راضي_في__الله ويتصدر الترند ايضا".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاك احمد راضي يتصدر ترند الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.