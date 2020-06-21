هاشتاك احمد راضي يتصدر ترند الدول العربية

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هاشتاك #احمد_راضي تصدر ترند قطر والاردن بحوالي 55 الف تغريدة، كما ظهر اسم الكابتن الراحل في ترند المملكة العربية السعودية ب99 الف تغريدة".

واشار المركز الى "تصدر نفس الهاشتاك ترند العراق صباحا باكثر من 100 الف تغريدة، ليظهر بعد ذلك هاشتاك اخر هو #احمد_راضي_في__الله ويتصدر الترند ايضا".