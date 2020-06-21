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هاشتاك احمد راضي يتصدر ترند الدول العربية

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2020-06-21 | 22:16

هاشتاك احمد راضي يتصدر ترند الدول العربية

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اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، الاحد، ان هاشتاك احمد راضي تصدر ترند بعض الدولة العربية بعد انتشار خبر وفاته اليوم صباحا بفايروس .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هاشتاك #احمد_راضي تصدر ترند قطر والاردن بحوالي 55 الف تغريدة، كما ظهر اسم الكابتن الراحل في ترند المملكة العربية ب99 الف تغريدة".

 

واشار المركز الى "تصدر نفس الهاشتاك ترند العراق صباحا باكثر من 100 الف تغريدة، ليظهر بعد ذلك هاشتاك اخر هو #احمد_راضي_في__الله ويتصدر الترند ايضا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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