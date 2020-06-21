تأجيل اجتماع عربي طارئ بشأن ليبيا 24 ساعة لأسباب تقنية

وكالات - الخليج 365الإثنين 2020/6/22 01:10 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر غدا " الاثنين " إلى بعد غد " الثلاثاء.
وأوضح زكي أن قرار التأجيل جاء "من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود."
كانت جامعة الدول العربية أعلنت، في بيان لها الأحد، أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ عبر الإنترنت على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال البيان "أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقررعقد الدورة غير العادية (طارئة) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ظهر غد الإثنين".
وأضاف أن الاجتماع سيُعقد "برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان بناء على طلب من جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس".
وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة الماضية، طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع على إثر العدوان التركي في ليبيا ودعم المليشيات المسلحة وإثارة الفوضى.
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