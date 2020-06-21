الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/6/22 12:16 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل جنديين خلال مواجهة مع مسلحين في منطقة القبائل المضطربة شمالي غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.
ووقعت المواجهة في المنطقة الحدودية بين ولايتي شمال وجنوب وزيرستان المضطربتين، حيث أطلقت عدة عمليات عسكرية في الأعوام الأخيرة ضدّ مقاتلين محليين وأجانب.
وقال الجيش في بيان إن جنديين تعرضا لهجوم أثناء دورية روتينية، وأضاف أن "إرهابيا قتل أيضا".
والخميس الماضي، أعلنت باكستان، مقتل 4 مدنيين في اشتباكات مع الهند بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين باكستانيين خلال مواجهات قرب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.