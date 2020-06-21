مقتل جنديين باكستانيين خلال مواجهات قرب أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل جنديين خلال مواجهة مع مسلحين في منطقة القبائل المضطربة شمالي غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان.



ووقعت المواجهة في المنطقة الحدودية بين ولايتي شمال وجنوب وزيرستان المضطربتين، حيث أطلقت عدة عمليات عسكرية في الأعوام الأخيرة ضدّ مقاتلين محليين وأجانب.

وقال الجيش في بيان إن جنديين تعرضا لهجوم أثناء دورية روتينية، وأضاف أن "إرهابيا قتل أيضا".

والخميس الماضي، أعلنت باكستان، مقتل 4 مدنيين في اشتباكات مع الهند بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.