أول صور لليبي مهاجم "ريدينغ" البريطانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







نصر المجالي: نشرت وسائل إعلام وصحف بريطانية، أول صور لطالب اللجوء الليبي مهاجم الطعن في مدينة ريدينغ مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.

وتشير التقارير إلى أن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي تم الكشف عن اسمه وهو (خيري سعد الله)، قد سُجن سابقًا بتهمة صغيرة تتعلق بعدم الإرهاب.

وستتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطتنية التحقيق بعد هجوم السكين المحموم في فوربوري غاردنز، في مدينة ريدينغ بمقاطعة بيركشاير مساء السبت، والذي تم الإعلان عنه الآن على أنه "حادث إرهابي".

وتقول مصادر أمنية إن الشرطة تعتبر الصحة العقلية عاملاً رئيسياً، ويمكن ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم جنائية بموجب قانون حدود المملكة المتحدة لعام 2007 إذا تم استيفاء شروط معينة.

ويجب إدانة الجاني في المملكة المتحدة بارتكاب جريمة، والحكم عليه بشدة، بالسجن لمدة 12 شهرًا أو أكثر. كما يجب تحديد الجريمة بأمر من وزير الخارجية بموجب المادة 72 (4) (أ) من قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002.

لا شخص آخر متورط

Advertisements

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، مساعد مفوض شرطة العاصمة نيل باسو، إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أي شخص آخر في حادث الطعن في ريدينغ، قال باسو إن الشرطة لا تسعى حاليا إلى أي شخص آخر كجزء من التحقيق.

وأكد محققو الشرطة أن الهجوم لم يكن مرتبطًا بأي شكل من الأشكال باحتجاجات الحياة السوداء التي جرت في وقت سابق من ذلك اليوم (السبت 20 يونيو 2020).

وقال لورنس وورت، 20 سنة ، الذي قال إنه كان على بعد 10 أمتار من الهجوم ، إن المهاجم "صاح بصوت غير مفهوم" قبل مهاجمة مجموعات متعددة من الناس، مضيفًا: "عندما أدرك أن الجميع بدأ يركض، هرب من الحديقة".

وقالت خدمة الإسعاف المركزية الجنوبية في مقاطعة بيركشاير إن خمسة أطقم إسعاف بالإضافة إلى طائرتي إسعاف جوي كانت من بين الموارد التي تم إرسالها لعلاج الضحايا.

