شكرا لقرائتكم خبر عن هاكرز تركى يحاول اختراق بوابة دار التحرير.. والوطنية للصحافة: نجحنا فى السيطرة على الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تابعت تعرض بوابة دار التحرير الإلكترونية للاختراق بواسطة هاكرز تركى، وذلك نتيجة تركيز بوابة دار الجمهورية أون لاين بشكل مكثف خلال الفترة الاخيرة على الوضع التركي والقطري، من خلال تتبع مواقع المعارضة وما تكشفه الصحف العالمية بشأنهما، وهو الأمر الذي جعل الموقع يتعرض لهاكرز تركي اليوم الموافق 21 يونيو 2020 في تمام الساعة السابعة ولم تستغرق عملية الهاكرز سوى خمس دقائق فقط.

وتابعت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها: "ونجحت خلالها الشركة المسئولة عن السيرفير في السيطرة على الموقف فورا دون الخلل أو حتى تعطل الموقع، حيث تم الاعتماد على نسخة الموبايل بشكل أساسي باعتبارها الأكثر قراءة واطلاعا ثم تغيير الباسوورد الخاص بكل الزملاء على اللوحة دون استثناء، كل ذلك بالتنسيق مع الداعم الفني المسئول عن الموقع".

وأوضحت أنه تم بالفعل ضخ الشغل من قبل الزملاء في الشيفتات عقب تغيير الباسوورد الجديد، وسوف توافينا الشركة بتقرير فني كامل خلال ساعات، علما بأن العمل لم يتأثر على الموقع نتيجة سرعة التحرك والسيطرة من قبل الشركة المسئولة.