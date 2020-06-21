جرائم أردوغان.. تركيا تسجل جريمة اغتصاب جديدة بحق طفلة سورية بمدينة دينزلى

وحسب الوكالة فإن والدة الضحية قد كشفت عن الواقعة خلال مداخلة لها مع إحدى البرامج التلفزيونية، وأشارت إلى أن السلطات تحركت على الفور، وقامت بإلقاء القبض على المراهق.

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وكان نائب حزب الشعب الجمهوري، تانر كولو، قد أعد تقريرًا في يوم الطفل السنوي الموافق 23 أبريل من كل عام، أوضح فيه زيادة الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا 10 أضعاف خلال الـ15 سنة الأخيرة.

وجاء في التقرير أنه بين عامي 2006 و2019 زادت جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال 10 مرات، في حين تم اتخاذ 2337 قرارًا في عام 2006 بخصوص جرائم الاستغلال الجنسي، بينما بلغت حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال اليوم 21 ألفًا 518 حالة.