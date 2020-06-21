شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أوروبى من أطماع أردوغان فى ليبيا.. ومنظمة حقوقية: يتحدى كل الأعراف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال نظام أردوغان يواصل استفزازاته في المنطقة من أجل تنفيذ مخططاته التوسعية في ليبيا وغيرها من الدول بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية هناك، لتنفيذ تلك المخططات التخريبية بالمنطقة، وهو ما يؤكد مطامع النظام التركي واستفزازاته المستمرة.

وفي تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، كشفت فيه عن غضب عدد من الدول الأوروبية مما يقوم به أردوغان، من عمليات استفزاز واستمرار في الإرهاب في ليبيا لأجل تأجيج الصراعات هناك، إضافة إلى مخالفة القوانين الدولية في السعي لتدمير ليبيا للسيطرة علي ثرواتها لحساب تركيا.

وأضاف التقرير أن أردوغان ونظامه خالفوا كل القوانين الدولية بدعم الجماعات المسلحة، ونشر الإرهاب في ليبيا، والسعي المستمر إلي تحويلها إلى منطقة صراعات وإشعال الأوضاع بها.

يذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، انتقد إصرار نظام العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، على دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ومحاولته في الوقت نفسه إخفاء الحقائق عن الشعب، رغم أن الجميع داخل تركيا وخارجها يعرفون تحركات النظام هناك.

وأشار كليتشدار إلى أن الجميع في تركيا بات يعلم أن النظام الحاكم يرسل جنودًا أتراكًا وعناصر من الميليشيات السورية المتطرفة إلى ليبيا، مؤكدًا أن العالم كله يعرف ذلك، فلماذا لا يحق للأتراك أن يعرفوا

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