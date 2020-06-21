شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. 6 مليارات جنيه استثمارات بمحافظة قنا العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

تعطى خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 أولوية خاصة بإقليم الصعيد، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة التنمية بها بهدف تقليل الفجوات التنموية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد علي مؤشرات الفجوات التنموية وفي الوقت ذاته التركيز علي إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية. واستعرضت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021. بشكل تفصيلي أبرز البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد وفي مقدمتها قنا .

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قواتنا المسلحة بالمنطقة الغربية، تضمنت رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، فضلاً عن كونها حملت العديد من الرسائل التي طمأنت الشعب المصري. وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم إن الرئيس السيسي أكد نقاط مهمة في كلمته في مقدمتها أن الجيش المصري جيش رشيد ويتمتع بالصبر ولم يكن يومًا جيش معتدي على أحد، ولكن في نفس الوقت قادر على الدفاع عن الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وأمننا القومي. حماة وطن: السيسى وجه رسائل ردع لكل من يحاول المساس بالأمن القومى المصرى ثمن حزب حماة الوطن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ألقاه أثناء تفقده وحدات الجيش المصرى بالمنطقة العسكرية الغربية بحضور شيوخ القبائل الليبية وقيادات القوات المسلحة. قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن إن ما حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه يمثل ضوابط أمننا القومى فى هذا الاتجاه، وتحديد الخطوط الحمراء، ما هو إلا إنذار لوضع الخصم فى وضع إذا ما تجاوزه سيلقى رد الفعل المباشر، كما كان خطاب الرئيس تحفيزا وإعلان للتعبئة العامة للشعب الليبى والتركيز على الدعم المصرى للشعب الليبى الشقيق، كما كان حريصا فى حديثه عن قوة الدولة المصرية وفى نفس الوقت تمتعها بدبلوماسية شديدة فى التعامل، وأنها تتمسك بالمسارات السلمية فى حل الأزمات الإقليمية، ورفض التدخل فى شئون الدول، وأن هذا التمسك ليس ضعفًا وترددًا بل هو التزامًا بالقوانين الدولية، ودستور مصر العام الذى يعلى قيم ورسالة السلام. Advertisements قطر الجانب المظلم.. تقرير وثائقى يكشف انتهاكات تميم بالداخل والخارج

في كشف جديد بالوثائق والادلة عن جرائم وانتهاكات نظام تميم بن حمد في قطر ضد معارضيه ، ودعمه المستمر للارهاب بصوره المختلفة في المنطقة، إضافة الي رعايته لعناصر الارهاب في الاماراة الصغيرة أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو وثائقي بعنوان قطر الجانب المظلم، كشفت فيه العديد من الجرائم التي قام بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهم خارجيا وداخليا، وطردهم خارج البلاد، وتعرضهن للانتهاكات المستمرة خارج البلاد من خلال الاستخبارات القطرية.

أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن تفويضه من قبل 17 عضوا بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مضيفا: "الاجتماع اليوم مكتمل نصابه القانونى ولا يؤثر فيه من تخلفوا عنه، ونأمل فى أن ننهض بالنقابة والمحاماة".

وأضاف رجائى عطية: "من فاتهم أن يكونوا فى التفويض الذى أتانى باختيار هيئة المكتب، هم فى القلب، وجزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وشركاؤنا فى مهام المجلس".

وأشار رجائى عطية إلى أن الرأى استقر على تشكيل هيئة المكتب من الآتين بعد:

الوكالة: مجدى سخي، محب المكاوي، عمر هريدي، يحيى التوني

الأمانة العامة: حسين الجمال، محمود الداخلي، أسامة سلمان، أبو بكر ضوة

أمانة الصندوق: سيد عبد الغني، عبد المجيد هارون