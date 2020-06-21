اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما في تطاوين بعد مواجهات بين الشرطة وعاطلين

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)
أعلن اتحاد الشغل التونسي، إضرابا عاما في تطاوين جنوب تونس احتجاجا على تدخل الأمن ضد محتجين عاطلين أثناء مواجهات جدت منذ ليل السبت بين الجانبين.
وطالب الاتحاد الجهوي في تطاوين عقب اجتماع أعضائه اليوم الحكومة بعقد اجتماع وزاري للنظر في مطالب المحتجين وتطبيق اتفاق موقع منذ 2017.
وجاء في بيان أصدته المنظمة النقابية أن افراط الأمن في استخدام القوة ضد المحتجين هو ضرب لمصداقية المنظمة الذي اجرى وساطات سابقة بين الحكومة والعاطلين بالجهة.
وقطع محتجون عاطلون عن العمل شارعا رئيسيا في مدينة تطاوين جنوب تونس وأحرقوا العجلات المطاطية.
وقال شهود في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المواجهات اندلعت بعد مداهمة قوات الأمن لنقاط اعتصام العاطلين في منطقة الكامور القريبة من مناطق انتاج النفط وفي أماكن أخرى ليل السبت، واعتقال عدد من المعتصمين.
ودفعت الشرطة بتعزيزات إلى المدينة منذ صباح اليوم وسط حالة من الاحتقان.
واستؤنفت المواجهات منذ الساعات الأولى للصباح ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين لكن عمليات الكر والفر ظلت مستمرة طوال نهار اليوم، وفق ما نقل نشطاء في المدينة.
وقال ناشط من "تنسيقية الكامور" الممثلة للمعتصمين في فيديو نشر على الصفحة الخاصة بالتنسيقية على "فيسبوك" وينقل جانبا من الاحتجاجات "لسنا دعاة عنف وتخريب وفوضى نريد حلولا سلمية. سئمنا السجالات السياسية فيما الشباب يغرق في البحر".
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