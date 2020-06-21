توريد 281 ألف طن قمح في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، اليوم الأحد، أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها حتى الآن واستقبلتها الشون والصوامع المختلفة خارج وداخل محافظة الوادي الجديد بلغت 281 ألفًا و628 طنًا و321 كيلوجرام.

وقال إسماعيل، في بيان صحفي، إن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم تبلغ 192 ألفًا و701 فدان، وبلغت كمية القمح التي جرى توريدها للشون والصوامع التابعة لشركات مطاحن مصر العليا والوسطى 233719.420 طنًا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن عملية توريد المحصول واستلامه من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع فضلاً عن عدد من الصوامع خارج المحافظة واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات. كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.​