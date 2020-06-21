المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 25 يونيو

أعلنت وزارة السياحة والنقل الجوي في المغرب اليوم الأحد، أن المملكة ستستأنف رحلاتها الداخلية اعتبارًا من الـ25 من شهر يونيو الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الحكومة قولها، إنها "ستخفف من إجراءات الإغلاق لقطاع الخدمات والنقل المحلي ابتداء منيوم 24 يونيو"، مضيفة أن "السفر المحلي سيستأنف بما في ذلك الرحلات الجوية والسكك الحديدية".
من جهته، أعلن وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة أمس السبت، استئناف الرحلاتالداخلية للطيران والقطارات والحافلات ابتداء من يوم الخميس المقبل.
وأشار اعمارة إلى أن "التنقل بين مدن "المنطقة 1" سيكون بشكل عادي دون تدابير استثنائية، بينما التنقل من "المنطقة 2" يتطلب شروطا"، لم يذكرها.
وأضاف، أن "الحركة استؤنفت من وإلى البواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".
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