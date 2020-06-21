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23 وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 23 وفاة و1192 إصابة جديدة بفيروس منذ أمس السبت ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف قوجة في موجز قدمه اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات بلغت 187 ألفا و685 حالة

فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 4950 حالة.

كما سجلت 1412 حالة شفاء من الفيروس ليصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى 160 ألفا و240 حالة.

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وتراجعت أعداد المرضى الموجودين في وحدات العناية المركزة إلى 803، والخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 327.

وعلق وزير الصحة التركي على الإحصائية الجديدة حول فيروس كورونا في بلاده قائلا: "عدد المتعافين من كورونا اليوم أكثر بـ320 من المصابين الجدد".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية عن 22 وفاة و1248 إصابة جديدة جراء العدوى.

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