مراكز الوقاية الأمريكية: 560 وفاة جديدة بكورونا

أفادت مراكز الوقاية ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة بتسجيل 560 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 32411 إصابة خلال اليوم الأخير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وحسب بيانات المراكز المذكورة، فإن إجمالي عدد المصابين

بكورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و248 ألفًا و29 شخصًا، وإجمالي عدد الوفيات 119 ألفًا و615 شخصًا.

وتشمل إحصائية المراكز الأمريكية التي تم نشرها اليوم الأحد، الفترة حتى

مساء يوم السبت 20 يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات CDC قد تكون مختلفة عن المعطيات التي تنشرها كل ولاية أمريكية على حدة كما تختلف عن معطيات جامعة جونز هوبكينز والمواقع المتابعة لإحصاءات كورونا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.