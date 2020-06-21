السودان: لن نصعّد ضد إثيوبيا إذا شرعت في ملء سد النهضة

قال وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن بلاده لن تدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال إقدامها على ملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وشدد في تصريحات صحفية، على أن الخرطوم ستتعاملمع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار.
وأكد قمر الدين، أن بلاده ترفض تصعيد القاهرة لقضية السد ولجوءها إلى مجلس الأمن الدولي، ونوه بأن ذلك سيزيد تعقيد هذه الأوضاع الحساسة.
ونفى أي نية للخرطوم لتوقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بعد تحقيق شروطها المتعلقة بالسد.
من جانبه، قال ياسر عباس وزير الري السوداني في حديث صحفي: "لا نريد التصعيد في موضوع سد النهضة، والتفاوض هو الحل الوحيد".
وشدد على ضرورة توقيع اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن تباشر الأخيرة ملء سد النهضة في الأول من يوليو.
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