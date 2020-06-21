مطار لندن سيتي يستأنف نشاطه بعد إغلاق 3 أشهر

يترقب مطار "لندن سيتي" الأحد، استقبال أولى رحلة جوية منذ نحو ثلاثة أشهر، مع اتخاذ بريطانيا خطوة إضافية باتجاه الرفع الكامل للإغلاق المفروض لاحتواء كورونا المستجد بحلول 4 يوليو ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ومن المقرر أن تهبط في المطار مساء الأحد رحلة من جزيرة آيل أوف مان الواقعة في البحر الإيرلندي.
وأبدى المسؤولون عن المطار حماسا
ونشر الموقع الإلكتروني للمطار بيانا لتجمّع "لندن فيرست" للشركات العاملة في العاصمة، جاء فيه أن "التوجيهات الشاملة لمكتب الشؤون الخارجية التي تحذّر منالسفر إلى الخارج وتفرض عزلا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة يجب أن تقتصر على الدول التي تشكّل مخاطر كبرى".
وسجّلت بريطانيا 42 ألفا و589 وفاة بكوفيد-19 وهي الحصيلة الأعلى للوفيات في أوروبا، والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
لكن مسؤولي القطاع الصحي خفّضوا يوم الجمعة، مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة من أصل خمس درجات، في مؤشر على ضرورة اتّباع الحكومة نهجا أكثر مراعاة للأعمال التجارية.
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