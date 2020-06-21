قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، إن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88 بعد أن كان 1.79 قبل يوم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ويفيد هذا المعدل بأن كل 100 مصاب بالفيروس سينقلون العدوى إلى 288 شخصا، بينما يجب توفر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى.
يذكر أن السلطات في مدينتي جوتنجن ونورد راين فستفاليااستعانت بالشرطة اليوم لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين، ما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد.
واندلعت أعمال شغب أمس في مجمع سكني في جوتنجن حيث تم وضع حوالي 700 شخص في الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر معدل انتشارعدوى كورونا يقفز إلى 2.88 في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.