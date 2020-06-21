اخبار العالم

اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في كشمير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يعقد فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، وذلك لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.

يُشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في فريق الاتصال، وهي: المملكة العربية ، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية.

أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها فريق الاتصال لمناقشة هذا الأمر.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا