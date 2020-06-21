يُشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في فريق الاتصال، وهي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية.
أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها فريق الاتصال لمناقشة هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.