اجتماع طارئ لمناقشة الوضع في كشمير

يعقد فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، وذلك لاستعراض آخر التطورات في جامو وكشمير.

يُشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في فريق الاتصال، وهي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية النيجر، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية.

أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها فريق الاتصال لمناقشة هذا الأمر.