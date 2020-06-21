أنقرة تواصل هجماتها شمالي العراق

مع استمرار العملية العسكرية التركية جوّا وبرا شمالي العراق، قدّمت وزارة الخارجية العراقية، مذكرة احتجاج تسلمها السفير التركي في بغداد، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف. قالت الوزارة: إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب. أكدت موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه بالدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية الوقوف لمناصرته، نظرا لمواصلة أنقرة للانتهاكات وتنفيذها هجمات في المنطقة الشمالية.

الانتهاكات مستمرة

يذكر أن وزارة الدفاع التركية كانت أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق، مضيفة أن عناصر وحدات الكوماندوز دخلوا إلى منطقة هفتانين. وشنت طائرات حربية تركية غارات سابقة على بلدات شمالي العراق، وألحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو يظهر قصفا مدفعيا عنيفا، إلى جانب استخدام مقاتلات سلاح الجو والطائرات بدون طيار.

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أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء الماضي، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية، الإثنين، وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

لذا استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تلك الانتهاكات التركية، التي طالت عددا من مناطق الشمال العراقي.

كما جددت دعوتها أنقرة لوقف العمليات العسكرية الأحادية، معربة عن استعداد الحكومة للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود.