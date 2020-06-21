اخبار العالم

أنقرة تواصل هجماتها شمالي العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
مع استمرار العملية العسكرية التركية جوّا وبرا شمالي العراق، قدّمت وزارة الخارجية العراقية، مذكرة احتجاج تسلمها السفير التركي في بغداد، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف. قالت الوزارة: إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب. أكدت موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه بالدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية الوقوف لمناصرته، نظرا لمواصلة أنقرة للانتهاكات وتنفيذها هجمات في المنطقة الشمالية.

الانتهاكات مستمرة

يذكر أن وزارة الدفاع التركية كانت أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي العراق، مضيفة أن عناصر وحدات الكوماندوز دخلوا إلى منطقة هفتانين. وشنت طائرات حربية تركية غارات سابقة على بلدات شمالي العراق، وألحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو يظهر قصفا مدفعيا عنيفا، إلى جانب استخدام مقاتلات سلاح الجو والطائرات بدون طيار.

Advertisements

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء الماضي، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية، الإثنين، وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

لذا استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تلك الانتهاكات التركية، التي طالت عددا من مناطق الشمال العراقي.

كما جددت دعوتها أنقرة لوقف العمليات العسكرية الأحادية، معربة عن استعداد الحكومة للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة تواصل هجماتها شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا