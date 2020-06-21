14 قتيلا في أفغانستان

قال مسؤولون إن 14 شخصا على الأقل من أفراد القوات الموالية للحكومة قتلوا في هجمات منفصلة بثلاثة أقاليم بأفغانستان.

أوضح المسؤولون المحليون أن مسلحي حركة طالبان قتلوا ما لايقل عن 10 من أفراد قوات الميليشيا الموالية للحكومة في منطقة شاب بإقليم تاخار. وقد أصيب اثنان من أفراد القوة في الهجوم.

كما نفذ المسلحون هجمات استهدفت نقاط تفتيش أمنية في منطقة أخرى بالإقليم.

قال المتحدث باسم شرطة الإقليم خليل عسير: إنه لم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية لتعذر الاتصالات في المنطقة. قتل مسلحو طالبان ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم على نقاط تفتيش أمنية بمنطقة ناهرين في إقليم باجلان بشمال البلاد، وأصيب 11 ضابطا في الهجوم.